FBI: Most Wanted 4 stasera su Italia 1, trama e cast degli episodi del 27 agosto

Stasera su Italia 1 continua la quarta stagione di FBI: Most Wanted: trama e protagonisti degli episodi del 27 agosto.

Stasera 27 agosto 2023 in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due episodi della quarta stagione di FBI: Most Wanted. Ideata da René Balcer, la serie è il primo spin-off del franchise FBI e viene trasmessa negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e il cast degli episodi di questa sera.

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei Most Wanted. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per una quinta stagione.

Episodi del 27 agosto

Stagione 4 Episodio 03 - Regali di Natale

Una rapina di diamanti porta Remy e il suo team ad indagare sui figli di Oscar Zamora, il capo del cartello FGN. Uno di loro è l'individuo responsabile della tortura inflitta a Kristin durante una missione sotto copertura cinque anni fa. Durante le indagini, Kristin si ritrova a riincontrare Lucia, la figlia del capo, che in passato aveva scelto di appoggiare la sua causa. Nonostante la sua apparenza fragile e indifesa, nel corso degli eventi emergerà la sua vera natura.

Stagione 4 Episodio 04 - I Cavalieri Del Cerchio D'Oro

Remy e il suo team sono impegnati nella ricerca di Toby Medina, un ranger che ha commesso omicidi al fine di accaparrarsi una leggendaria riserva di lingotti d'oro, persa sin dai tempi della Guerra Civile. Nel frattempo, Hana suggerisce a Cannon di affittare una stanza nel suo appartamento, e lui accetta l'offerta.

Il promo del doppio appuntamento è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

FBI: Most Wanted: Cast ricorrente della quarta stagione