FBI: Most Wanted 4 stasera su Italia 1, trama e cast degli episodi del 24 settembre

Stasera 24 settembre 2023 in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due episodi della quarta stagione di FBI: Most Wanted. Ideata da René Balcer, la serie è il primo spin-off del franchise FBI e viene trasmessa negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e il cast degli episodi di questa sera.

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei Most Wanted. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per una quinta stagione.

FBI: Most Wanted: Episodi del 24 settembre

Episodio 11: Crypto Wars

Remy e il suo team stanno conducendo un'indagine su un gruppo di attivisti che ha commesso un sabotaggio in una stazione elettrica nell'Ohio. Durante le loro indagini, scoprono che gli stessi attentatori hanno rapito il direttore di una server farm, Graham Solinder, una figura di spicco nell'ambiente delle criptovalute, spesso paragonato a un Elon Musk del settore. Successivamente, gli attivisti vengono rinvenuti morti in una stanza di un motel, mentre Solinder viene sequestrato da agenti dei servizi segreti cinesi.

Episodio 12: Lo specchio nero

Due studenti, Chloe e Luke, sono stati rapiti da un prete fanatico: il reverendo Jacob e da suo fratello Rudolph, un individuo sinistro che sfrutta l'arte medica in modo illegale sul dark web. Durante l'indagine, Remy e il suo team scoprono il corpo senza vita di Chloe in un bosco, uccisa con un'iniezione letale. Le indagini li conducono a un impianto chimico abbandonato dove Rudolph eseguiva operazioni chirurgiche per dare alle vittime un aspetto diabolico. Tuttavia, non riescono a trovare alcuna traccia di Luke. Sospettando che sia stato trasferito nella chiesa del reverendo Jacob, Cannon si infiltra nei sotterranei e scopre Rudolph mentre sta per compiere la macabra trasformazione su Luke.

