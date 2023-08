FBI: Most Wanted 4 stasera su Italia 1, trama e cast degli episodi del 20 agosto

Stasera su Italia 1 inizia la quarta stagione di FBI: Most Wanted: trama e protagonisti degli episodi del 20 agosto.

Stasera 20 agosto in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda i primi episodi della quarta stagione di FBI: Most Wanted. Ideata da René Balcer, la serie è il primo spin-off del franchise FBI e viene trasmessa negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e il cast degli episodi di questa sera.

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei Most Wanted. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per una quinta stagione.

Episodi del 20 agosto

Stagione 4 Episodio 01 - Iron Pipeline

Remy e la squadra sono sulle tracce di Walker Hawley, un ragazzo che ha freddato un'intera famiglia pur di impossessarsi di una partita di armi da rivendere. Il team, inoltre, deve difendere Peter Cox, il presidente della National Rifle Federation, dalla vendetta di un padre. Remy deve mettere la madre Betsy in una casa di riposo

Stagione 4 Episodio 02 - L'esattore

Remy e la squadra devono catturare una donna affetta dal disturbo dissociativo d'identità' che sta seminando una scia di sangue per vendicarsi della violenza sessuale subita. Ray Cannon si aggrega al team al posto di Ivan. Barnes e Remy si chiariscono mettendo fine ai loro contrasti.

Il promo del doppio appuntamento è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

FBI: Most Wanted: Cast ricorrente della quarta stagione