FBI: Most Wanted 4 stasera su Italia 1, trama e cast degli episodi di domenica 1 ottobre

Stasera 1 ottobre 2023 in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due episodi della quarta stagione di FBI: Most Wanted. Ideata da René Balcer, la serie è il primo spin-off del franchise FBI e viene trasmessa negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e il cast degli episodi di questa sera.

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei Most Wanted. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per una quinta stagione.

FBI: Most Wanted: Episodi di domenica 1 ottobre

Episodio 13: In nome dell'onore:

Sabrina, una quattordicenne di origine somala, viene promessa in sposa ad Hassan, un facoltoso imprenditore, in cambio di una dote di centomila dollari. Durante la prima notte di nozze, un uomo si introduce nella loro camera, uccide Hassan e rapisce la ragazza. Remy e la sua squadra si mettono sulle tracce dell'assassino e di Sabrina, scoprendo che a commissionare il rapimento è stata proprio la madre di Sabrina.

Episodio 14: Wanted: America

Sparrow, giovane promessa del triathlon, viene trovata accoltellata nella doccia della sua abitazione. Dell'assassino non c'è traccia: inizialmente, i primi sospetti ricadono su Colby Dysart, star della stessa disciplina e amico della vittima. Tuttavia, quando Remy e la sua squadra scoprono che la sua compagna, Mavis, è in fuga, concentrano su di lei le indagini. Mavis è una quarantenne insicura e psicologicamente instabile: in un raptus di gelosia potrebbe aver commesso l'efferato omicidio.

FBI: Most Wanted: Cast ricorrente della quarta stagione

