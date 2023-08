FBI: Most Wanted 3 stasera su Italia 1, trama e cast degli episodi del 6 agosto: finale di stagione

Stasera 6 agosto in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 va in onda un doppio appuntamento con FBI: Most Wanted. Ideata da René Balcer, la serie è il primo spin-off del franchise FBI e va in onda negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e il cast degli episodi di questa sera, finale della terza stagione della serie.

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei Most Wanted. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per una quinta stagione.

Episodi del 6 agosto

Stagione 3 Episodio 21 - Per mancanza d'amore

La squadra speciale dell'FBI indaga su un caso incentrato su una donna insegnate di yoga che uccide una sua allieva e il marito che le avevano prestato dei soldi. Le indagini del team mettono alla luce che la donna ha cambiato diverse identità e si sta vendicando di torti del passato.

Stagione 3 Episodio 22 - Un uomo senza patria (Finale di stagione)

Trofim Sarkov, un oligarca russo residente negli Stati Uniti, reagisce alle sanzioni imposte dal governo americano contro il suo patrimonio compiendo attacchi terroristici a New York. Per fermare questa ondata di violenza, Sarkov richiede un grosso riscatto in denaro come compensazione per i danni subiti. In passato, ha tradito anche la Russia, accumulando molti nemici nel paese. Sarkov è un individuo spietato che non esita a utilizzare persino sua figlia per raggiungere i suoi obiettivi.

Il promo del doppio appuntamento è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

FBI: Most Wanted: Cast ricorrente della terza stagione