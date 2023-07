FBI: Most Wanted 3 stasera su Italia 1, trama e cast degli episodi del 16 luglio

Stasera 16 luglio in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1 va in onda un doppio appuntamento con FBI: Most Wanted. Ideata da René Balcer, la serie è il primo spin-off del franchise FBI e va in onda negli Stati Uniti dal gennaio 2020. Ecco le trame e i protagonisti degli episodi di questa sera.

FBI: Most Wanted: Trama

La serie segue la divisione dell'FBI incaricata di rintracciare e catturare i famigerati criminali nell'elenco dei maggiori ricercati. FBI: Most Wanted è stata recentemente rinnovata dalla CBS per una quinta stagione.

Episodi del 16 Luglio

Stagione 3 Episodio 15 - Incel

Erik è un giovane che si identifica come incel e nutre un desiderio di vendetta verso le donne che lo respingono. Nel corso della storia, uccide il marito di Eden, la sua allenatrice in palestra, proprio nel giorno del loro matrimonio, per poi rapire Eden stessa. Nel frattempo, grazie all'utilizzo di siti web che promuovono l'odio verso le donne, il team di investigatori riesce a localizzare Erik. Nel frattempo, un altro ragazzo viene influenzato dalle azioni di Erik e decide di emularlo.

Barnes, Hana, Ortiz e Kristin affrontano la morte di Jess ognuno a modo proprio.

FBI: Most Wanted, Dylan McDermott sostituirà Julian McMahon

Stagione 3 Episodio 16 - Per un pugno di semi

Il team Most Wanted viene chiamato in Vermont dopo che una coppia sposata, che coltiva marijuana illegalmente, compie una strage tra i propri dipendenti. Nel frattempo, Barnes inizia a pentirsi di non aver preso del tempo libero per creare un legame con il suo nuovo bambino.

Il promo del doppio appuntamento è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

FBI: Most Wanted: Cast ricorrente