FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi dell'11 maggio

Nuovo appuntamento con il franchise FBI: anche stasera andranno in onda due nuove puntate in prima visione TV

Anche questa sera 11 maggio su Rai 2 tornano i team di FBI e FBI: International due nuovi episodi, in prima Tv del franchise ideato da Dick Wolf. Entrambe le serie sono state recentemente rinnovate dalla CBS. Ecco le trame e il cast delle puntate di questa sera che si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay e recuperare nella sezione on demand.

FBI: Sinossi e cast dell'episodio 'Sacrificio'

Il quinto episodio della sesta stagione inizia con un ex-poliziotto messicano, che irrompe nel Centro di Accoglienza per migranti armato e rapisce il direttore e sua moglie. L'uomo è convinto che la vittima abbia sequestrato sua figlia che è scomparsa da qualche settimana.

Una scena dell'episodio 'Sacrificio'

La squadra dell'FBI, viene incaricata del caso. Inizialmente, si concentrano sull'interrogare il personale del centro e gli altri migranti presenti al momento del rapimento. Tuttavia, le testimonianze sono contraddittorie e non forniscono alcuna prova concreta.

Nel cast: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner. La stagione conta solo di tredici episodi essendo iniziata in ritardo per lo stop dovuto allo sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

FBI International una scena dell'episodio Un Passo dalla fine:

FBI: International, Trama e cast dell'episodio 'Un Passo dalla fine'

Nell'episodio numero cinque della terza stagione, un ex membro del Gabinetto americano vende all'Iran un'arma informatica in grado di creare un disastro nucleare. L'accaduto porta Forrester a decidere di allontanare Powell dalla Fly Team.

Nel cast: Luke Kleintank, Carter Redwood, Vinessa Vidotto, Greg Hovanessian e Amanda Tate (Christina Wolfe).