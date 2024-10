FBI 6 e FBI International 3 stasera su Rai 2, finale di stagione: trama e cast delle puntate del 19 ottobre

Questa sera, 19 ottobre, a partire dalle 21:20 su Rai 2, andranno in onda gli episodi conclusivi della sesta stagione di FBI e della terza stagione di FBI: International, le serie sono state rinnovate. Questi show fanno parte del celebre franchise FBI, che include anche FBI: Most Wanted, tutti prodotti dalla CBS. Ecco le trame e i protagonisti principali delle puntate in programma per oggi.

FBI

Questa serie, andata in onda per la prima volta nel 2018, segue le indagini dell'agenzia di New York. È incentrata su un'unità di agenti specializzati che risolvono casi complessi e di alto profilo, affrontando crimini di diversa natura, dalla corruzione al terrorismo. La serie si distingue per il suo approccio realistico e dettagliato alle operazioni dell'FBI e alle dinamiche di lavoro all'interno dell'agenzia.

Sinossi e cast dell'episodio: Anello di fuoco:

La squadra dell'FBI si trova di fronte a un caso particolarmente delicato. La morte misteriosa di un autista di camion sembra inizialmente un'indagine di routine, ma presto si scopre che la vittima era in realtà un agente segreto, un ex militare con un passato in Afghanistan. La sua morte non è isolata, bensì collegata a una serie di decessi di altri agenti segreti, tutti con un passato comune in operazioni ad alto rischio.

Quando il team scopre che dal camion sono state rubate delle granate termobariche, armi estremamente letali e devastanti, la situazione si fa ancora più critica. La tensione sale rapidamente, poiché queste armi potrebbero essere utilizzate per compiere atti terroristici su larga scala. Dietro tutto questo, c'è un volto familiare: Hakim, un terrorista già noto all'FBI per precedenti atti di terrorismo.

Luke Kleintank non tornerà nella prossima stagione di FBI: International

Hakim ha un piano ambizioso e devastante in mente, che mette a rischio la sicurezza nazionale. L'FBI si trova quindi a fronteggiare una corsa contro il tempo per fermarlo prima che possa attuare il suo attacco. La squadra e determinata ed è pronta a rischiare tutto per evitare una catastrofe.

Missy Peregrym

Zeeko Zaki

Jeremy Sisto

Alana De La Garza

John Boyd

Katherine Renee Turner

FBI: International

Questo spin-off, lanciato nel 2021, si concentra su un'unità del Bureau che opera a livello globale. La serie segue l'International Fly Team mentre affronta crimini che trascendono i confini nazionali. I casi trattati variano dall'antiterrorismo al traffico di esseri umani, e la serie offre uno sguardo approfondito su come l'FBI gestisce le operazioni internazionali e collabora con le forze di polizia di altri paesi.

Sinossi e cast dell'episodio Nome in codice: Tuxhorn:

Il Fly Team si sposta in Norvegia, con una missione critica e una finestra temporale ridotta per agire. L'obiettivo è convincere il Ministro degli Esteri norvegese a collaborare a una delicata operazione di evasione, che coinvolge due giornalisti norvegesi detenuti in Russia.

Il team vuole far entrare Angela Cassidy nel loro piano di fuga. La donna è la madre dell'agente Forrester, leader del gruppo, quest'ultimo che ormai è in silenzio radio da giorni nel tentativo di liberare la donna e farla uscire dalla Russia, mettendo a rischio anche il suo lavoro nel Federal Bureau.