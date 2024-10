FBI 6 e FBI International 3 su Rai 2: la trama e il cast delle puntate di sabato 5 ottobre

Questa sera, 5 ottobre, a partire dalle 21:20 su Rai 2, verranno trasmessi nuovi episodi della sesta stagione di FBI e della terza stagione di FBI: International. Questi show fanno parte del popolare franchise FBI, che comprende anche FBI: Most Wanted, tutte prodotte dalla CBS. Ecco le trame e i protagonisti principali delle puntate in programma oggi.

FBI

Questa serie, andata in onda per la prima volta nel 2018, segue le indagini dell'agenzia di New York. È incentrata su un'unità di agenti specializzati che risolvono casi complessi e di alto profilo, affrontando crimini di diversa natura, dalla corruzione al terrorismo. La serie si distingue per il suo approccio realistico e dettagliato alle operazioni dell'FBI e alle dinamiche di lavoro all'interno dell'agenzia.

Sinossi e cast dell'episodio "Nessuno rimane indietro"

L'episodio si apre con un drammatico atto di disperazione da parte del dottor Garrett, un rispettabile dentista del Queens, la cui vita viene sconvolta quando suo figlio scompare in Afghanistan. Devastato dall'idea di aver perso il proprio figlio, Garrett organizza un piano rischioso: con l'aiuto di tre ex membri dell'esercito, rapisce il capo del governo afghano, sperando di utilizzarlo come merce di scambio per trattare con i Talebani. La situazione degenera rapidamente, con il gruppo che si macchia di una serie di rapimenti e omicidi nel tentativo di raggiungere il loro obiettivo.

Zeeko Zaki nei panni di Omar nella serie FBI

Gli agenti dell'FBI sono chiamati ad agire, consapevoli della pericolosità della situazione e della disperazione di Garrett. Mentre si avvicinano al gruppo, la tensione cresce, con una corsa contro il tempo per evitare che altre vite vengano spezzate. Nel mezzo delle indagini, emerge anche il tema dell'onore e del legame tra i militari, poiché i complici di Garrett sono tutti ex soldati che, come lui, si sentono traditi dal loro governo per aver lasciato indietro i propri compagni.

Parallelamente, Omar affronta una battaglia personale. Gli eventi in corso riaprono vecchie ferite, costringendolo a confrontarsi con i fantasmi del suo passato militare. In un momento di vulnerabilità, si confida con Gemma, rivelando per la prima volta quanto la sua esperienza sul campo lo abbia segnato. Questa apertura non solo approfondisce il personaggio di Omar, ma sottolinea anche il tema centrale dell'episodio: il senso di perdita e abbandono che accomuna chi ha vissuto in prima persona il conflitto.

Missy Peregrym

Zeeko Zaki

Jeremy Sisto

Alana De La Garza

John Boyd

Katherine Renee Turner

FBI: International

Questo spin-off, lanciato nel 2021, si concentra su un'unità del Bureau che opera a livello globale. La serie segue l'International Fly Team mentre affronta crimini che trascendono i confini nazionali. I casi trattati variano dall'antiterrorismo al traffico di esseri umani, e la serie offre uno sguardo approfondito su come l'FBI gestisce le operazioni internazionali e collabora con le forze di polizia di altri paesi.

Sinossi e cast dell'episodio "L'informatore"

L'episodio si svolge a Londra, dove un confidente della squadra viene brutalmente assassinato, scatenando una complessa indagine per scoprire chi sia il mandante dell'omicidio. La task force del Fly Team internazionale si trova di fronte a un mistero che sembra intrecciarsi con il mondo sotterraneo della criminalità organizzata e del terrorismo.

Smitty, determinata a risolvere il caso, decide di rivolgersi a un vecchio amico di famiglia, un ex leader dell'IRA che ha avuto stretti legami con il passato politico turbolento della città. L'uomo, conosciuto per la sua astuzia e la sua capacità di muoversi tra ombre e segreti, accetta di aiutarla, ma la sua partecipazione porta alla luce rivelazioni inaspettate.

Carter Redwood e Jane Willis in una scena dell'episodio L'Informatore

Mentre l'indagine avanza, Smitty inizia a notare incongruenze nelle informazioni fornite dall'ex leader dell'IRA, spingendola a scavare più a fondo nel suo passato personale. Questa ricerca la conduce a una sconvolgente verità: l'uomo che sta aiutando la squadra non è solo un vecchio amico della madre, ma è in realtà il suo vero padre biologico*.