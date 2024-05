FBI e FBI: International stasera su Rai 2, trama delle puntate di sabato 18 maggio

Nuovo appuntamento con il franchise FBI: anche stasera andranno in onda due episodi in prima visione TV

Questa sera, sabato 18 maggio, a partire dalle 21:20, su Rai 2, nuovo appuntamento con la sesta stagione di FBI e con la terza stagione dello spin-off FBI: International. Ecco le trame delle puntate in onda stasera che si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay e nella sezione on demand. Le due serie sono state recentemente rinnovate dalla CBS.

FBI: Sinossi e cast dell'episodio 'Imprevisto'

La puntata inizia con l'aggressione di una donna al dipartimento del territorio, su di lei viene spruzzato un letale veleno estratto dai semi di ricino. Poco dopo, un'altra donna, questa volta impiegata in una società di estrazione di gas, viene trovata morta: anche lei ha subito lo stesso tipo di attacco.

FBI: Una scena dell'episodio del 18 maggio

L'FBI entra in azione, le indagini iniziano con un'analisi dettagliata delle vittime e dei loro legami, portando alla scoperta di un comune denominatore: entrambe erano coinvolte in questioni ambientali.

Le prove portano rapidamente a un gruppo di attivisti ambientalisti estremisti noti per le loro azioni radicali, che frequentano l'Università di Hudson. Tuttavia, più l'indagine procede, più diventa chiaro che dietro a questi giovani estremisti si nasconde qualcuno di più esperto e calcolatore, il vero cervello dietro gli attacchi.

Nel cast: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner. La stagione conta solo di tredici episodi essendo iniziata in ritardo per lo stop dovuto allo sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

FBI: International, trama e cast dell'episodio 'Fire starter'

La puntata inizia con Allie, una studentessa americana in viaggio a Praga, che viene violentata in un ostello da uno stupratore seriale che ha preso di mira molte altre vittime in tutta Europa. La polizia locale, però, non prende la denuncia di Allie seriamente e addirittura la arresta.

FBI International: Fire starter è l'episodio di questa sera

Durante le indagini, emergono dettagli scioccanti sulla storia del violentatore seriale, che ha lasciato una scia di distruzione in vari paesi europei. Si scopre che lo stupratore usa droghe per stordire le ragazze, e il suo modus operandi è sempre lo stesso, sono 18 le sue vittime in tutta Europa.

Nel frattempo, attorno ad Allie, si crea una forte solidarietà contro la violenza sulle donne e contro la superficiale condotta della polizia che troppe volte colpevolizza la vittima e non il carnefice.

Nel cast: Luke Kleintank, Carter Redwood, Vinessa Vidotto, Amanda Tate (Christina Wolfe).