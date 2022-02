Father Stu: Mark Wahlberg diventa prete nel trailer del film

Sony ha diffuso il primo trailer ufficiale di Father Stu, con Mark Wahlberg nei panni di un ex pugile divenuto prete. La storia è ispirata a fatti realmente accaduti.

Il trailer anticipa la storia di padre Stuart Long, un pugile che finisce per dedicarsi al sacerdozio cattolico dopo che un'esperienza extracorporea gli ha fatto scoprire la sua fede. Per calarsi nel personaggio, Mark Wahlberg ha subito una trasformazione fisica aumentando di peso.

"Il viaggio di padre Stu da piantagrane a pastore ha ispirato molti, incluso me", ha detto Wahlberg a Deadline. "Rosey ha fatto un lavoro incredibile catturando l'essenza di chi era e di come ha influenzato le persone che ha incontrato. Spero che con questo film manterremo vivo il suo spirito e continueremo le sue opere di bene".

Mark Wahlberg a torso nudo istruisce Tom Holland sulle pistole da massaggio: "Per i muscoli, sono il top"

Father Stu è vagamente ispirato alla vera storia del pugile divenuto prete, padre Stuart Long, che si è dedicato allo sport della boxe come liberazione dopo essere cresciuto per la strada. Dopo che la sua carriera non è decollata, Long ha subito un terribile incidente in moto e, secondo quanto riferito, ha avuto un'esperienza extracorporea che lo ha portato a riscoprire la sua fede e prendere i voti nel seminario di Mount Angel, in Oregon.

Nel cast di Father Stu troviamo anche Mel Gibson, Jacki Weaver, Teresa Ruiz, Cody Fern e Niko Nicotera. Il film è scritto e diretto dall'esordiente Rosalind Ross.