Mark Wahlberg: "Ho investito milioni di dollari per realizzare Father Stu"

L'attore Mark Wahlberg ha svelato di aver investito personalmente molti milioni di dollari per poter realizzare il film Father Stu.

Mark Wahlberg ha svelato di aver investito milioni di dollari per realizzare il film Father Stu, progetto ispirato a una storia vera.

L'attore ha raccontato di essersi in parte ispirato a quanto fatto da Mel Gibson che ha speso circa 30 milioni di dollari per finanziare il film La Passione di Cristo.

Intervistato da Variety, Mark Wahlberg ha dichiarato su Father Stu: "Sono sempre disposto a scommettere su me stesso. Ho fatto avere lo script ad alcune persone che pensavo capissero il progetto, e non è andata così. E ovviamente è una questione soggettiva. Hai le tue sensazioni su quello che è il materiale".

L'attore, parlando del film del pugile che diventa un prete affrontando inoltre problemi di salute, ha aggiunto: "Alcune persone avevano pensato fosse deprimente perché alla fine è malato. Non hanno visto il cuore e le emozioni e, alla fine, quanto sia una fonte di ispirazione".

Mark ha quindi aggiunto: "Mel lo aveva fatto con La Passione, quindi ho pensato che forse potevo farlo anche io. E se avessi trovato qualcuno disposto a finanziarlo sarebbe stata un'altra conversazione perché di solito le persone che staccano gli assegni hanno degli appunti e vogliono essere coinvolti nel processo. Ho provato la sensazione che fosse meglio se mi facessi avanti e avessi il controllo completo". Wahlberg ha aggiunto: "Diciamo che ho investito milioni e milioni di dollari nel film e poi abbiamo affrontato altri costi perché abbiamo superato le tempistiche durante la produzione, e c'erano anche i diritti per le musiche".

Ad aiutarlo sono stati inoltre due amici che hanno contribuito economicamente.