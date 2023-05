Fast X: Anna è l'unica artista italiana che farà parte della colonna sonora del film

Oltre ad essere l'unica rapper donna in una scena quasi completamente dominata da uomini, Anna è anche l'unica artista italiana ad essere stata scelta per la colonna sonora di Fast X.

Anna è stata scelta come unica artista italiana per prendere parte alla colonna sonora di Fast X, il decimo film della celebra saga cinematografica di "Fast & Furious", girato in parte in Italia a Roma e Torino e in tutte le sale a partire dal 18 maggio 2023. Anna sarà presente con una versione della sua hit "BANDO (Fast X Remix)" con Gemitaiz e Madman.

Il brano sarà incluso nella colonna sonora ufficiale "FAST X (Original Motion Picture Soundtrack)" che sarà disponibile in tutto il mondo il 19 maggio e che vede la partecipazione, fra gli altri, di artisti del calibro di J Balvin, Skrillex, Jimin dei BTS, Bia, Kodak Black e Daddy Yankee.

Fast X: Vin Diesel e Jordana Brewster in una scena

Gli spettatori di tutto il mondo, inoltre, avranno modo di sentire la canzone anche all'interno della pellicola in una scena action mozzafiato. "Sono grata di quest'opportunità enorme. È un onore per me rappresentare l'Italia all'interno della colonna sonora di FAST X e aver dato il mio contributo ad una delle più longeve e famose saghe cinematografiche di tutti i tempi", ha raccontato Anna.

L'artista italiana ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo "ENERGY" e sta lavorando a nuovo materiale in studio che uscirà quest'anno. Ha inoltre collaborato all'interno del singolo di Guè Pequeno con Sfera Ebbasta, "Cookies N' Cream", che ha raggiunto la prima posizione della classifica italiana dei singoli (FIMI), è rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane (di cui 2 consecutive) ed è certificato Doppio Platino. Il collega Guè, inoltre, ha definito Anna "la rapper donna più forte in Italia in questo momento".

La fine della corsa ha inizio. Fast X, il decimo film della saga di Fast & Furious, dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast e dagli stessi personaggi degli esordi. Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all'avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari.