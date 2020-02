Fast & Furious, Vin Diesel: “Vorrei Judi Dench in uno dei film della saga”

The Fast and the Furious: Vin Diesel e Paul Walker sono epr la prima volta Dom Toretto e Brian O'Conner

Vin Diesel, protagonista e produttore del franchise di Fast & Furious, ha dichiarato che vorrebbe Judi Dench nel prossimo film (il decimo, che in teoria sarà l'ultimo, forse diviso in due parti, sempre a detta di Diesel). È successo durante l'evento per il lancio del trailer del nono capitolo, in uscita a maggio, e in tale occasione a Diesel è stata fatta la domanda su chi fossero le star che lui vorrebbe avere al proprio fianco nell'episodio finale. La sua risposta: "Uh, ottima domanda. Judi Dench. Lei sarebbe eccezionale", con tanto di finto accento inglese per l'ultima parola.

Judi Dench in una scena del film Casino Royale

La cosa non sarebbe del tutto inverosimile, per due motivi: il franchise automobilistico della Universal è già riuscito ad attirare un premio Oscar del calibro di Helen Mirren (presente in Fast & Furious 8, Fast & Furious - Hobbs & Shaw e Fast & Furious 9 - The Fast Saga), e Vin Diesel ha già avuto modo di lavorare con Judi Dench sedici anni or sono, nel fantascientifico The Chronicles of Riddick, sempre per la Universal. Inoltre, l'attrice inglese non ha mai disdegnato produzioni di genere, essendo stata per vent'anni l'interprete di M nel franchise di James Bond.

Alcune testate americane hanno già ipotizzato che lei potrebbe apparire nei panni della madre di Dominic Toretto, data l'importanza della famiglia a livello tematico dal quarto episodio in poi, quando Diesel è diventato il produttore principale dei film. Accade anche nel nuovo episodio, in uscita fra pochi mesi, dove il team dovrà affrontare una nuova, inattesa minaccia: Jakob (John Cena), fratello minore di Dom di cui tutti ignoravano l'esistenza. Non sarebbe quindi tanto campato per aria se, nel decimo film, conoscessimo almeno uno dei genitori di Dom e Mia, come già accaduto con gli Shaw e con Luke Hobbs sia nei capitoli ufficiali che nello spin-off.