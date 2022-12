Fast & Furious - Hobbs & Shaw 2, il sequel potrebbe non essere mai realizzato

Hobbs & Shaw, almeno per ora, non sembra destinato ad avere un sequel, come rivelato da uno dei produttori dell'action movie con protagonisi Dwayne Johnson e Jason Statham.

A rendere improbabile la realizzazione del capitolo 2 della storia c'era già l'allontamento di The Rock dalla saga action, ma ora ci sono nuove conferme che frenano le speranze dei fan.

Kelly McCormick, che ha fatto parte del team di produzione del film Fast & Furious - Hobbs & Shaw, ha dichiarato a ComicBook: "Ci piacerebbe realizzare un sequel, ma non ci sono conversazioni su questa possibilità in questo periodo".

Nel film era stato introdotto un misterioso personaggio ed erano stati coinvolti anche Ryan Reynolds e Kevin Hart, a cui erano stati affidati dei personaggi originali. McCormick ha quindi sottolineato: "Provo la sensazione che siano stati piantati molti semi per provare a creare uno spinoff in un modo che includesse Kevin Hart e Ryan Reynolds, e più o meno tutte quelle cose. E quello era stato intenzionale, ma non vuol dire che necessariamente avevamo dei piani in mente".

Kelly ha ribadito: "Dwayne è realmente impegnato ora e sarebbe il primo a motivare tutto. Siamo pronti se lo vuole".

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: ecco perché non è un semplice spin-off

Nel primo film i due nemici giurati interpretati da Dwayne Johnson e Jason Statham devono allearsi per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro: stiamo parlando di Brixton Lorr (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, che detiene il controllo di una insidiosa minaccia biologica che potrebbe alterare per sempre il genere umano. Lorr riesce anche ad avere la meglio su Hattie (Vanessa Kirby), una brillante ed impavida agente del MI6 che si rivelerà essere la sorella di Shaw.