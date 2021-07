Fast & Furious, Dwayne Johnson: "I commenti di Vin Diesel mi fanno ridere, non tornerò negli ultimi due film"

La risposta di Dwayne Johnson ai commenti di Vin Diesel sulla loto lite è una bella risata. The Rock non dimentica e non ha nessuna intenzione di tornare negli ultimi due capitoli di Fast & Furious.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: una scena del film con Jason Statham, Dwayne Johnson

Ecco come The Rock ha commentato con Hollywood Reporter i commenti di vin Diesel che aveva motivato la faida con Dwayne Johnson bollandola come "amore estremo". Ecco le parole di Diesel: "Sono fiero di questo mio modo di fare e di questa estetica. Serve tantissimo lavoro, per carità, e, in un certo senso, anche una buona dose di amore estremo. Ma farei di tutto per ottenere il meglio da ciò che produco".

La reazione di Dwayne Johnson? Grasse risate, come spiega lui stesso: "Ho riso e ho riso tanto. Penso che tutti abbiano riso. Ma non aggiungerò altro."

The Rock sembra intenzionato a non rispettare la promessa fatta su Instagram dopo l'uscita di Fast & Furious - Hobbs & Shaw nel 2019, quando ringraziò "Fratello Vin" per il suo supporto nello spin-off: "Ci vedremo presto, Toretto," scrisse all'epoca.

Oggi l'attore non sembra affatto intenzionato a fare ritorno nel cast degli ultimi due capitoli di Fast & Furious e afferma: "Gli auguro il meglio per Fast & Furious 9, e anche per il 10 e l'11 e per gli altri film del franchise. che faranno senza di me."

A breve vedremo Dwayne Johnson insieme ad Emily Blunt nell'avventuroso Jungle Cruise, pellicola Disney in uscita il 28 luglio 2021.