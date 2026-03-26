Dwayne Johnson, Anne Hathaway e Bob Iger tra le nuove Leggende Disney

Lo studio ha annunciato i nomi delle star del mondo del cinema, della tv e della musica che verranno celebrate dallo studio.

Tra le nuove 'Leggende Disney' ci saranno anche Dwayne Johnson, Anne Hathaway e Alan Tudyk, come annunciato oggi dallo studio con un comunicato ufficiale. Tra le star del mondo dell'intrattenimento che verranno celebrate in questa annata ci sono inoltre nomi come Bob Iger, i Jonas Brothers e Lin-Manuel Miranda.

Chi verrà premiato in questa annata

Lo status di 'Leggende Disney' viene assegnato alle "persone la cui creatività ha delineato la Disney in ciò che è oggi".

Bob Iger ha ottenuto il riconoscimento dopo aver lavorato per lo studio per quasi 60 anni prima di dire addio al suo ruolo di presidente e CEO dello studio.

Il comunicato stampa ha poi spiegato che Susan Egan, Dwayne Johnson, Anne Hathaway e Alan Tudyk sono stati premiati per aver portato in vita "indimenticabili personaggi sullo schermo e sul palco".

I Jonas Brothers sono stati inclusi per il loro contributo alla musica della Disney, Lin-Manuel Miranda per la "composizione di canzoni rivoluzionarie per i moderni successi Disney" ed Eric Goldberg per la sua "abilità artistica e il contributo all'animazione".

Quando avverrà la cerimonia

Tra le Leggende Disney ci sono anche il produttore Jerry Bruckheimer che ha portato al successo molti progetti come Pirati dei Caraibi, Chris Berman per la sua "voce e presenza pionieristica" su ESPN, e Kim Irvine per i decenni trascorsi come leader tra le fila di Walt Disney Imagineering.

La cerimonia avverrà durante l'evento D23 della Disney che si svolgerà in estate, dal 14 al 16 agosto ad Anaheim in California. La cerimonia sarà condotta da Ryan Seacrest domenica 16 agosto e i fan potranno vederla in streaming su Disney+.

Nell'attesa di assistere all'importante momento, ecco l'annuncio compiuto oggi dalla Disney.

Tra i nomi inseriti nella lista delle Leggende Disney in precedenza ci sono star come Robert Downey Jr, Harrison Ford, Angela Lansbury, Stan Lee, l'indimenticabile Carrie Fisher e il suo amico e collega Mark Hamill, il creatore della saga di Star Wars George Lucas, John Williams, Julie Andrews e James Cameron.