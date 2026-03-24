Dwayne Johnson in Oceania: da semidio a 'cosplay malriuscito e cringe', è polemica sul web

Le reazioni al trailer di Oceania, versione live-action del classico Disney del 2016, non sarebbero state tra le migliori. Ad attirare le critiche dei fan sarebbe soprattutto l'aspetto del semidio Maui di Dwayne Johnson, definito "cringe" per via della parrucca di riccioli neri e del trucco prostetico.

Perché Dwayne Johnson indossa il trucco prostetico per interpretare Maui?

Il corpo dell'ex wrestler Dwayne Johnson non era abbastanza possente per il personaggio di Maui in versione live-action? Così sembrerebbe a giudicare dalla decisione di far indossare al divo venti chili di trucco prostetico per simulare il corpo tatuato del semidio.

Durante un'intervista con Entertainment Weekly, Johnson ha rivrelato di essersi dovuto sottoporre a sessioni giornaliere di trucco di due ore e mezzo per trasformarsi in Maui.

"La sfida più grande, quella che ho dovuto affrontare molto velocemente e che non avevo previsto, sono state le protesi, i capelli e il corpo. Sono 18 chili in più", ha spiegato. "C'è una certa libertà quando ci si esibisce, sia come attore che come cantante. Quindi ho dovuto imparare a esprimere le mie emozioni nonostante i 18 chili di protesi, capelli e corpo che avevo addosso."

Il divo ha aggiunto che, in un primo tempo, si era valutato di usare effetti speciali per dare vita al corpo di Maui, ma poi il team artistico ha optato per una vera tuta. "Si muove e respira con te", ha detto. "Quindi abbiamo pensato che la soluzione migliore fosse osare, sfidare il truccatore Joel Harlow, e lui ha accettato la sfida."

Le critiche al trailer di Oceania

Le prime reazioni al trailer diffuso in rete ieri sono tutt'altro che positive. In molti contestano l'aspetto "artificiale" del primo, la CGI esagerata, gli sfondi piatti e senza vita. C'è chi sottolinea come, paradossalmente, la versione animata risulti molto più realistica di quella live-action? Ma ad attirare le critiche è soprattutto l'aspetto "ridicolo" del semidio Maui di Dwayne Johnson.

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Le lamentele, però, non finiscono qui: anche le immagini live-action di Maui testa di squalo e di altri personaggi stanno suscitando forti reazioni.

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Trama completa di Oceania

La sinossi del live-action di Oceania, secondo quanto anticipato, sarà fedele alla trama del film d'animazione che racconta le gesta di Vaiana, figlia del capo tribù dell'isola Motunui, che sogna di andare per mare, ma è osteggiata dalla sua famiglia, specialmente dal padre Tui. Incoraggiata dalla nonna Tala, Vaiana decide di intraprendere un viaggio oltre la barriera corallina dell'isola con l'aiuto del famigerato semidio polinesiano Maui che, con i suoi poteri, la aiuterà a comprendere i misteri e la magia del mare.

Oltre a Dwayne Johnson nei panni di Maui, il film vede Catherine Lagaʻaia nel ruolo di Vaiana. John Tui interpreta il padre di Vaiana, Capo Tui, Frankie Adams veste i panni di Sina, la madre giocosa e determinata di Vaiana, mentre Rena Owen è l'amata Nonna Tala. Diretto da Thomas Kail, Oceania arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto.