Fast & Furious: un concessionario paga 900 dollari per guardare la saga al cinema

Strano ma vero: ad uno spettatore selezionato che guarderà tutta la saga di Fast & Furious, spin-off compreso, un concessionario Honda di New York offre una ricompensa di 900 dollari In tutto si tratta di nove film, che l'incaricato dovrà bingiare praticamente senza interruzioni nella settimana che anticipa l'uscita dell'ultimo capitolo, Fast & Furious 9, il 22 maggio.

Per qualche bizzarra campagna pubblicitaria, il rivenditore americano sta cercando il candidato ideale per una maratona estrema. Nove film di seguito, poiché viene inserito anche Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Oltre a presentarsi in sala e mettersi comodo, lo spettatore scelto per la missione dovrà compilare delle schede fornite dal committente. Ogni film dovrà essere valutato secondo parametri non resi noti, ma sarà quindi richiesta massima attenzione e serietà. Si tratta pur sempre di un lavoro!

Naturalmente, la maratona di Fast & Furious dovrà essere ampiamente documentata e condivisa su Facebook e Twitter. Non è da escludere quindi che uno dei parametri della selezione sia anche il posizionamento sui social network dei candidati, il numero di followers e la familiarità con il mezzo. La spunterà un influencer?

Come ricompensa per la visione compulsiva di tutta la saga di Fast & Furious, il concessionario newyorkese mette in palio 900 dollari, più tutti gli energy drink e gli snack di cui si avrà bisogno durante la maratona, più un buono del valore di 50 dollari per la proiezione del nuovo film in arrivo a maggio.