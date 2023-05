Fast & Furious: una compagnia offre 1000 dollari per il binge watching di tutti e 10 i film

I fan dei film di Fast & Furious hanno l'opportunità di guadagnare 1.000 dollari guardando tutti e 10 i film della saga al fine di contare il numero di incidenti che hanno avuto luogo nel corso degli anni, prima dell'uscita dell'ultimo capitolo del franchise, Fast X, in arrivo nelle sale cinematografiche il 18 maggio 2023.

FinanceBuzz, un sito Web che offre suggerimenti e consigli informativi su denaro e cose come l'assicurazione delle auto, ha lanciato un appello per un "perito per sinistri di Fast and Furious", ovvero una persona disposta a prendere nota dei danni causati da tutti gli incidenti automobilistici che si sono verificati durante le oltre 20 ore dei film della saga cinematografica di successo.

Fast X: Vin Diesel e Jordana Brewster in una scena

"Pagheremo ben 1.000 dollari al nostro perito di Fast & Furious, più altri 100 dollari per coprire il costo di eventuali prezzi di streaming, biglietti per il cinema e snack", ha dichiarato FinanceBuzz in un comunicato stampa. "Come bonus, riceverai una sana educazione sul valore della famiglia."

Il lavoro richiede che venga stilato un inventario di tutti gli incidenti automobilistici dei film, l'entità dei danni e l'identificazione delle auto coinvolte. Il sito Web ha intenzione di utilizzare i risultati del loro "perito per sinistri Fast and Furious" al fine di scrivere un articolo sull'assicurazione automobilistica e su come gli incidenti incidono sui costi.