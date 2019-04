Fast & Furious 9: Vin Diesel accoglie John Cena nel cast del film!

Vin Diesel ha presentato l'ingresso di John Cena nel mondo di Fast & Furious 9 con un video su Instagram!

Nonostante gli aggiornamenti di Vin Diesel sui social, per il momento le informazioni su Fast & Furious 9 non sono molte. Sappiamo che le riprese prenderanno il via a giugno e che il film verrà girato presso gli Warner Bros. Studios di Leavesden, fuori Londra. A dirigere la nuova avventura sarà Justin Lin, che tornerà al timone di comando della saga. Oggi, però, il protagonista ha svelato grazie al suo account Instagram una nuova aggiunta al rombante franchise.

Alla fine di un video sul social, Vin Diesel ha rivelato la presenza di John Cena accanto a lui, in un post dal titolo Thank you Pablo, un riferimento al suo compagno di avventure Paul Walker:

"Ragazzi, lo sapete, io penso sempre veloce, penso sempre alla responsabilità di realizzare qualcosa di iconico per meritare la vostra lealtà. Lo so che vi sembra strano, ma sento che Pablo da lassù mi manda qualcuno. Un altro soldato nella nostra lotta per la verità. Oggi qualcuno è venuto nella palestra Toretto che racconta cosa ci avrebbe potuto donare Pablo."

John Cena, nell'ultimo periodo, è stato contattato dalla Warner Bros per entrare a far parte di The Suicide Squad, il nuovo film DC di James Gunn, in uscita nel 2021. Fast & Furious 9 arriverà nei cinema il 22 maggio 2020, già confermata anche la produzione di un decimo capitolo che concluderà la saga. Nel frattempo, in estate vedremo nei cinema l'avversato spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw, incentrato sul personaggio di The Rock.