Fast & Furious 9, Jordana Brewster svela: "Mia e Letty avranno una scena insieme, finalmente"

Jordana Brewster a.k.a. Mia Toretto nel franchise di Fast and Fuorious anticipa che in F9 la vedremo finalmente interagire con la Letty di Michelle Rodriguez.

Quest'estate al cinema arriverà finalmente Fast & Furious 9, il nono capitolo della saga, ma forse vi stupirà apprendere che sarà anche la prima volta in cui vedremo interagire direttamente Mia e Letty, ovvero i personaggi di Jordana Brewster e Michelle Rodriguez.

Fast & Furious 9: il character poster di Jordana Brewster

Il franchise di Fast & Furious, pur essendo composto principalmente da imponenti figure maschili, ha avuto anche la sua dose di personaggi femminili badass, dalle già nominate Mia e Letty alla Gisele di Gal Gadot e Elena di Elsa Pataky. Tuttavia, le due figure femminili principali della saga, i personaggi interpretati per l'appunto dalla Brewster e dalla Rodriguez, hanno condiviso davvero poco screen time, e le loro interazioni sono state praticamente inesistenti.

"Michelle Rodriguez mi ha detto qualcosa tipo 'Amica, non abbiamo mai avuto una scena insieme! [In quelle scene] Siamo sempre in secondo piano rispetto ai ragazzi'. C'è una sorellanza da esplorare qui!" ha rivelato Jordana Brewster in una recente intervista.

"Sono davvero grata che in questo caso abbiamo avuto l'opportunità di farlo, e spero che ce ne siano altre in futuro" ha poi continuato l'attrice, spiegando anche come la collega abbia sempre avuto delle idee molto chiare sul ruolo che i propri personaggi avrebbero dovuto avere nel franchise. "Michelle è sempre stata molto onesta e trasparente nel non voler nulla che non fosse fedele al personaggio. E questo significa non essere lì solo per fare da calmante ai ragazzi, o rimanere nella loro ombra".

Vedremo allora come si svilupperanno le cose per Mia e Letty nel nuovissimo appuntamento con Fast & Furious in arrivo quest'estate sul grande schermo.