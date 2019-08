Fast & Furious 9: Joe Watts, lo stuntman di Vin Diesel, non è più in terapia intensiva

Le riprese di Fast & Furious 9 sono state segnate da un drammatico incidente che ha visto coinvolto Joe Watts, lo stuntman di Vin Diesel, e ora dagli Stati Uniti arrivano delle notizie positive: il giovane è stato spostato dalla terapia intensiva e i medici stanno apprezzando i miglioramenti riscontrati nel suo stato di salute.

Joe Watts era caduto da un'altezza di oltre nove metri dopo che un cavo di sicurezza si era spezzato durante le riprese di una sequenza d'azione, venendo ricoverato in coma farmacologico al suo arrivo in ospedale. Tilly Powell, la fidanzata dello stuntman di Fast & Furious 9, ha ora rilasciato un aggiornamento dichiarando: "Anche se Joe rimane ricoverato in ospedale e abbiamo davanti a noi una lunga strada, non è più in terapia intensiva e i dottori sono felici dei suoi progressi".

Il comunicato prosegue dichiarando: "Vorremmo in particolare inviare un enorme ringraziamento al team dell'ambulanza, ai fantastici dottori, alle infermiere e allo staff del Royal London Hospital che si sono presi cura in modo incredibile di Joe".

Universal Pictures, che produce i film del franchise adrenalinico, ha poi aggiunto che tutto il team di Fast & Furious 9 è felice di sapere che Joe sta iniziando il suo cammino verso la guarigione con il sostegno delle persone amate ed "è un professionista in ogni senso e il suo impegno a questo mestiere è una grande fonte di ispirazione. Sappiamo che continuerà a ispirarci con i suoi progressi. Tutti i membri della famiglia di Fast mandano i nostri auguri più sentiti e continueremo a sostenere Joe e la sua famiglia in ogni modo possibile".

Dopo l'incidente Jason Statham era intervenuto per parlare di quanto accaduto ed esperimere il suo sostegno nei confronti dello stuntman vittima del drammatico evento.

Il nono capitolo della saga dovrebbe arrivare nei cinema di tutto il mondo nel mese di maggio 2020.