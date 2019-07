Fast & Furious 9, Jason Statham parla dell'incidente accaduto sul set

Fast & Furious 9, è al momento in lavorazione ma uno sfortunato incidente è accaduto sul set e Jason Statham ne ha parlato in una recente intervista sul nuovo capitolo della famosa saga.

L'incidente ha coinvolto Jon Watts, lo stuntman controfigura di Vin Diesel, che a quanto riportano le notizie è caduto da oltre 30 metri per colpa di un cavo spezzato. Watts è, purtroppo, ricoverato in coma e i suoi colleghi del cast sono scioccati da questo evento, tra cui Statham: "È terribile. È una cosa imprevedibile... Fai tutto il possibile per evitare questi episodi. È un vero peccato che accadano incidenti. È terribile per le famiglie... quando qualcuno si fa davvero male. Sul set, gli stuntman sono e sono stati per tutta la mia carriera le migliori persone che ho conosciuto e con i quali ho condiviso i momenti più divertenti."

Gli stuntman sono eroi non celebrati

Jason Statham ha continuato a parlare della figura degli stuntman, che secondo lui sono veri e propri eroi: "In qualche modo sono degli eroi non celebrati. Si mettono lì per far sì che i veri attori appaiano al loro meglio. Certo, siamo piuttosto intelligenti nel non metterci in pericolo. La produzione non vuole che ci prendiamo questo rischio"

Ricordiamo che lo stuntman di Fast & Furious 9 Jon Watts ha preso parte a numerosi progetti cinematografici e televisivi, come Kingsman: The Golden Circle, Game of Thrones, Star Wars: The Last Jedi, Mission: Impossible - Fallout, Jurassic World e Spider-Man: Far From Home.