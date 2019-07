Fast & Furious 9: incidente sul set blocca le riprese del film

Le riprese di Fast & Furious 9 sono state sospese per via di un incidente sul set nel Regno Unito, coinvolgendo uno stuntman che ha subito una lesione alla testa.

Il set era stato allestito ai Warner Bros. Studios Leavesden, vicino a Londra e un portavoce della Universal ha rilasciato una dichiarazione a Variety, confermando l'incidente:"Abbiamo avuto un infortunio sul set di Fast 9 oggi a Leavesden con uno dei nostri stuntmen. Abbiamo fermato la produzione per oggi, per concentrarci su questa situazione."

La polizia ha dichiarato che sono stati subito chiamati i soccorsi, poco prima di mezzogiorno (ora locale): "Un'ambulanza, tre veicoli del soccorso e l'elisoccorso di Essex and Herts sono stati prontamente chiamati ai Leavesden Studios poco prima di mezzogiorno di oggi (22 luglio), in seguito alla notizia di un uomo ferito a causa di una caduta. Un paziente con una grave lesione alla testa è stato trasportato al Royal London Hospital in elicottero", hanno dichiarato le autorità.

Non è stato reso noto se uno dei protagonisti principali di Fast & Furious 9 era presente al momento dell'incidente, ma un portavoce del The Sun Online ha confermato che la famiglia dell'uomo era presente sul set per osservare la sua performance. Attendiamo nuovi aggiornamenti sull'accaduto.

Il veterano del franchise e produttore Vin Diesel ritorna al fianco di Michelle Rodriguez, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel e Helen Mirren e Charlize Theron. Partecipano al sequel i nuovi arrivati ​​John Cena ( Bumblebee ) e Anna Sawai ( Giri / Haji ).

Fast & Furious 9 sarà diretto dal regista Justin Lin.