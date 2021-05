Fast & Furious 9: una featurette svela il backstage delle spettacolari scene d'azione

Fast & Furious 9 arriverà nelle sale italiane, dopo una lunga attesa, il 12 luglio e una featurette svela il dietro le quinte delle spettacolari sequenze d'azione che verranno proposte sugli schermi.

Il filmato regala infatti esplosioni, inseguimenti, incidenti di ogni tipo e momenti con protagonisti le star Vin Diesel, Helen Mirren e Michelle Rodriguez.

Nell'action movie Fast & Furious 9 - The Fast Saga Dom Toretto, interpretato da Vin Diesel, starà conducendo una vita tranquilla con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, pur essendo consapevoli che il pericolo è sempre dietro l'angolo. Una minaccia costringerà quindi Dom a confrontarsi con i peccati del passato se vuole salvare chi ama. La sua crew unirà le forze per interrompere un piano in grado di distruggere il mondo portato avanti dall'assassino più preparato e il guidatore più bravo che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello di Dom, Jakob (John Cena). I protagonisti compieranno un viaggio intorno al mondo che li porterà da Londra a Tokyo, dall'America Centrale a Edimburgo, senza dimenticare un bunker segreto in Azerbaijan e le strade di Tbilisi.

Fast & Furious 9 potrà contare su un cast composto da Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole. La regia è stata affidata ancora una volta a Justin Lin.