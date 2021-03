Fast & Furious 9 e Minions 2: Universal posticipa il debutto e annuncia la nuova data di uscita

L'arrivo nelle sale di Fast & Furious 9 e Minions 2 è stato nuovamente posticipato, come annunciato da Universal che ha comunicato la nuova data di uscita dei due progetti.

I fan dell'adrenalinica saga dovranno ora attendere il 25 giugno, mentre la divertente avventura degli aiutanti di Gru è slittata di un intero anno passando dal 2 luglio 2021 all'1 luglio 2022.

Nell'action movie Fast & Furious 9 - The Fast Saga Dom Toretto, interpretato da Vin Diesel, starà conducendo una vita tranquilla con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, pur essendo consapevoli che il pericolo è sempre dietro l'angolo. Una minaccia costringerà quindi Dom a confrontarsi con i peccati del passato se vuole salvare chi ama. La sua crew unirà le forze per interrompere un piano in grado di distruggere il mondo portato avanti dall'assassino più preparato e il guidatore più bravo che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello di Dom, Jakob (John Cena). I protagonisti compieranno un viaggio intorno al mondo che li porterà da Londra a Tokyo, dall'America Centrale a Edimburgo, senza dimenticare un bunker segreto in Azerbaijan e le strade di Tbilisi.

Fast & Furious 9 potrà contare su un cast composto da Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole. La regia è stata affidata ancora una volta a Justin Lin.

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo prosegue invece la storia del primo film ed è stato scritto da Brian Lynch. Sul grande schermo si assiste al primo incontro con Gru (Steve Carell), un dodicenne che sogna di diventare il più grande super-cattivo di tutto il mondo. La storia è ambientata negli anni Settanta e mostra Gru mentre è un grande fan del gruppo di cattivi conosciuto con il nome di Vicious 6, di cui sogna di diventare un membro. Il ragazzino cercherà di raggiungere il proprio obiettivo grazie all'aiuto di Kevin, Stuart, Bob e Otto.