Fast & Furious 9: la rapper Cardi B affianca Vin Diesel nel cast

Fast & Furious 9 dà il benvenuto a Cardi B, la popolare rapper affiancherà Vin Diesel e il resto del cast in un ruolo ancora top secret.

Cardi B affiancherà Vin Diesel in Fast & Furious 9. La popolare rapper entra nella famiglia di Fast & Furious in un ruolo di cui non sono ancora stati rivelati i dettagli attirando la curiosità dei fan del franchise.

Cardi B torna a cimentarsi con la recitazione dopo il ruolo della spogliarellista Diamond nel dramma Le ragazze di Wall Street, in uscita nei cinema italiani il 7 novembre.

A rivelare il nuovo arrivo nel cast di Fast & Furious 9 è la star del franchise Vin Diesel con un post su Instagram che mostra un video con lui e Cardi B insieme sul set inglese del film.

"Sono stanco, ma non posso attendere oltre. Devo mostrarvi questo, credo che sia la miglior notizia" afferma Vin Diesel nel video rivelando la presenza di Cardi B. Il set di Fast & Furious 9 diventa sempre più musicale dopo l'annuncio dell'ingaggio di Ozuna, astro nascente della musica latina, nel cast del film e in trattative per occuparsi della colonna sonora.

Fast & Furious 9 arriverà nei cinema il 22 maggio 2020. Per il momento potete approfondire leggendo le nostre anticipazioni su Fast & Furious 9.