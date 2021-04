Fast & Furious 9: “Brian O'Conner è ancora vivo” conferma il regista

Stando al regista Justin Lin, il personaggio di Brian O'Conner, interpretato dal compianto Paul Walker, è ancora vivo durante gli eventi di Fast & Furious 9. Ne ha parlato in occasione di una chiacchierata con Entertainment Weekly, evocando il ruolo che il personaggio potrebbe avere nei capitoli finali della saga - che si concluderà con l'undicesimo episodio - malgrado la morte dell'attore.

The Fast and the Furious: Vin Diesel e Paul Walker sono epr la prima volta Dom Toretto e Brian O'Conner

Per l'esattezza, queste sono state le parole di Justin Lin sulla questione: "Il fatto che Brian sia ancora vivo in questo universo è una cosa con cui dovremo fare i conti. Fast & Furious 9 - The Fast Saga è la prima parte del finale della storia, e a un certo punto ci dovrò pensare, a come farlo apparire come si deve ma in modo rispettoso. Penso che nel nono capitolo l'abbiamo fatto in una maniera soddisfacente, ma è una cosa a cui continuerò a pensare mentre cerchiamo di chiudere la saga."

Fast & Furious 9: tutto quello che sappiamo sul film

Jordana Brewster e Paul Walker in un'immagine di Fast & Furious 6

Come visto nel trailer più recente di Fast & Furious 9, Brian appare insieme a suo figlio in un filmato che Dom Toretto guarda. Nel capitolo precedente era stato spiegato che, con il consenso di tutto il gruppo, Brian si era ritirato per stare con la famiglia (anche se sua moglie Mia torna in azione in questo episodio per via del suo rapporto di parentela con l'antagonista Jakob). Una soluzione ideale per mantenere vivo il ricordo di Paul Walker dopo la sua scomparsa, avvenuta durante le riprese di Fast & Furious 7. A causa della sua morte l'uscita di quel film fu posticipata, per consentire agli autori di rimaneggiare la sceneggiatura e farlo uscire di scena, tramite l'uso di controfigure e CGI per completare le scene rimanenti.

Fast & Furious 9, nono capitolo della cosiddetta Fast Saga uscirà nelle sale americane il 25 giugno, dopo oltre un anno di rinvii legati all'emergenza sanitaria. Sono previsti altri due film per chiudere il filone principale, con eventuali spin-off come Fast & Furious - Hobbs & Shaw per raccontare storie slegate dagli eventi centrali.