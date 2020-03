Fast & Furious 9: Ben Stiller ha un cameo segreto nel film?

Ben Stiller avrebbe un cameo nel nuovo Fast & Furious 9 in uscita nei cinema a maggio, ma per il momento si tratta solo di indiscrezioni.

Nel prossimo Fast & Furious 9 potrebbe esserci un cameo "segreto" di Ben Stiller: queste sono le indiscrezioni che riporta il magazine Page Six. Anche se Stiller non è esattamente una star di film d'azione, sembra che si stia preparando a girare le sue scene nel film.

Se Stiller sarà confermato nel cast del nono film di Fast & Furious, sarà indubbiamente una scelta di casting insolita e interessante, ma per il momento, ripetiamo, si tratta solo di indiscrezioni non ufficiali.

In attesa di conferme sul ruolo di Stiller in Fast & Furious 9, ricordiamo che nel cast del film ci saranno il protagonista Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, Michael Rooker, Cardi B, Finn Cole e per la prima volta nel franchise John Cena. Per la regia di Justin Lin, il film arriverà nei cinema italiani il 21 maggio 2020.

Per quanto riguarda Ben Stiller, l'attore di recente ha diradato un po' le sue apparizioni sullo schermo, gli ultimi film - tra cui The Meyerowitz Stories - risale ormai a tre anni fa.