Fast & Furious 7: le scene in cui Paul Walker è stato sostituito

In seguito al tragico incidente che mise fine alla vita di Paul Walker, Fast & Furious 7 dovette concludere le riprese senza uno dei suoi attori principali, che venne sostituito in diverse scene. Il lavoro non fu semplice e fu certamente molto doloroso per tutto il team del film, che ormai amava Walker e lo considerava parte della grande famiglia di Fast & Furious.

Fast & Furious 7: il regista James Wan circondato da Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez e dal resto del cast

Il regista James Wan si ritrovò inoltre costretto a riscrivere parte del film per fare il giusto addio al personaggio di Brian O'Conner, costruendo nuove scene e addirittura pensando di annullare l'intero film. La soluzione poi è stata trovata in un misto di CGI e stunt, fatti dai fratelli di Walker. Sebbene tutte le scene previste fossero state giurate, è stato necessario aggiungere del materiale extra per giustificare la futura assenza di O'Conner.

Grazie al lavoro della Weta Digital, sono state create 350 inquadrature digitali, poi sovrapposte e aggiustate con le interpretazioni prestate dai fratelli Caleb e Cody, più l'attore John Brotherton. Ecco una lista delle scene in cui Paul Walker è stato sostituito in Fast & Furious 7.

Brian mette in figlio sul sedile posteriore di un minivan

Brian guarda un computer insieme a Mia

Brian abbraccia Mia

La famiglia, compreso Brian, ammira il paesaggio di Los Angeles

Brian in macchina con Don

Brian sta seduto in piscina con Don

Brian sballottato in un inseguimento con Don alla guida

La scena finale chiude poi il cerchio, con Brian che corre da Don per porgergli il suo ultimo saluto prima di prendere una strada diversa insieme alla sua famiglia. Questa costituisce certamente il picco emotivo di un già difficile addio.