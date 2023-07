Fast & Furious 7, James Wan: 'Le riprese troppo difficili mi hanno spinto a tornare per The Conjuring 2'

James Wan ha voluto ricordare la difficile esperienza sul set di Fast & Furious 7 e di come lo abbia spinto a tornare nell'universo di The Conjuring

Il franchise di Fast & Furious sembrerebbe non avere alcuna intenzione di fermarsi e dopo l'uscita di Fast X si pensa già ai capitoli al futuro. Nel frattempo il regista James Wan ha voluto ricordare la sua esperienza sul set del settimo capitolo, uscito nel 2015, definendola estenuante e difficile. E la morte prematura di Paul Waker, ha senza dubbio impattato sull'esperienza generale.

"Stavo per concludere le riprese di Fast & Furious 7 e avevo capito che si trattava del film più difficile che avessi mai realizzato. Sapevo di voler tornare indietro e rifare un qualcosa che fosse più nelle mie corde e in un certo senso familiare. Per questo sono tornato per The Conjuring 2, adoro lavorare con Patrick Wilson e Vera Farmiga" ha spiegato Wan ai microfoni di Entertainment Weekly.

In ogni caso Fast & Furious 7 si è rivelato essere il film più redditizio della saga, incassando 1,5 miliardi di dollari al box-office. Il sequel di The Conjuring è invece uscito nelle sale nel 2016 e ha incassato oltre 300 milioni di dollari.

Ci sarà un Fast & Furious 12?

Dopo le dichiarazioni compiute da Vin Diesel all'anteprima di Roma, il regista Louis Leterrier non ha infatti escluso la possibilità.