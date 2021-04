Fast & Furious 6: stasera su Italia 1 tornano Vin Diesel e Paul Walker

Una serata a tutto gas stasera su Italia 1, dove, alle 21:20, torna la coppia formata da Vin Diesel e Paul Walker con Fast & Furious 6, sesto capitolo della saga diretto nel 2013 da Justin Lin.

Paul Walker guida all'impazzata in un'immagine di Fast & Furious 6

Da quando Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) hanno compiuto la rapina a Rio, sgominando l'impero di un boss malavitoso e lasciando la loro squadra con 100 milioni di dollari, sono spariti nel nulla. Col tempo però, il non poter tornare a casa e la latitanza finiranno per render loro la vita impossibile. Intanto Hobbs segue il caso di un'organizzazione di violenti piloti mercenari in 12 paesi, il cui capo è affiancato da uno spietato braccio destro, che si rivela essere la donna amata da Dom, che credeva morta: Letty (Michelle Rodriguez). L'unico modo per fermare questa pericolosa organizzazione, è quello di sfidarli e batterli sulla strada: così Hobbs propone a Dom di rimettere insieme la sua squadra speciale di Londra. In compenso, verranno assolti da tutti i loro crimini e potranno tornare a casa dalle loro famiglie.

Il sesto capitolo di Fast & Furious si è aggiudicato, nel 2014, due premi: il Saturn Award come miglior film d'azione e soprattutto un MTV Movie Award per essere il film con la miglior coppia sullo schermo, Paul Walker e Vin Diesel.