Fast & Furious 6: la scena del barbecue e quella battuta improvvisata

Durante la celebre scena del barbecue presente in Fast & Furious 6 ci fu un memorabile scambio di battute spinte tra Tyrese Gibson e Dwayne Johnson: la battuta improvvisata pronunciata da quest'ultimo piacque moltissimo a Justin Lin, il regista del film, e fu quindi inserita nella versione finale della pellicola.

Dwayne Johnson circondato dalla crew sul set di The Fast and the Furious 6

Durante la scena, non appena Hobbs arriva al barbecue, Roman lo schernisce dicendo: "Credo che sia meglio nascondere l'olio per bambini", al che Hobbs risponde: "E tu copriti quella fronte spaziosa". La battuta di Hobbs è stata improvvisata da Johnson visto che il suo personaggio, secondo la sceneggiatura, non avrebbe dovuto rispondere affatto all'affronto scherzoso di Roman.

Le reazioni di Ludacris e Tyrese Gibson alla battuta di Dwayne sono assolutamente autentiche e spontanee. La pellicola ha guadagnato 239 milioni di dollari in Nord America e 550 milioni negli altri paesi per un totale mondiale di 789 milioni di dollari. Deadline Hollywood ha calcolato, prendendo in considerazione tutte le spese e le entrate, che l'utile netto del film è stato di 131,5 milioni il che ha reso la pellicola la sesta uscita più redditizia del 2013.

Vin Diesel insieme a Paul Walker in un'immagine di Fast & Furious 6

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento del 70% con una valutazione media di 6,2 / 10, basata su 208 recensioni. Il consenso critico del sito recita: "Con un umorismo frenetico e fantastiche scene d'azione, Fast and Furious 6 si basa sulla formula vincente che aveva già reso Fast 5 un successo critico e commerciale."