Fast & Furious 10, Vin Diesel chiede a The Rock di tornare: una promessa per Paul Walker

Vin Diesel ci prova, e chiede a Dwayne Johnson di fare ritorno nel franchise di Fast & Furious per mantenere la parola data a Paul Walker: The Rock accetterà?

Anche chi non è un fan di Fast & Furious sa che tra Vin Diesel e Dwayne Johnson non scorre buon sangue, almeno da un po' di tempo a questa parte. Nonostante ciò, l'interprete di Dominic Toretto ha voluto fare il suo appello su Instagram, nella speranza che nel decimo e ultimo capitolo della saga possa esserci anche The Rock.

Dwayne Johnson non ne voleva sapere di tornare nel franchise di Fast & Furious, come aveva recentemente dichiarato in un'intervista con THR ("Ho augurato loro il meglio per Fast 10, 11 e tutti i film della saga che realizzeranno senza di me"), e questo per via dei dissapori avuti con il collega Vin Diesel, quelli che hanno dato vita a una faida che si è poi estesa fino ad oggi.

Ma ora Diesel, con un post su Instagram, ha chiesto pubblicamente a Johnson di seppellire l'ascia di guerra e tornare per poter fare ciò che l'attore aveva promesso anche al compianto Paul Walker: realizzare il miglior finale possibile per il franchise.

"Mio caro fratellino Dwayne... È arrivato il momento. Il mondo è in attesa del finale della saga di Fast & Furious" ha scritto l'interprete di Toretto "Come sai i miei figli si riferiscono a te come allo Zio Dwayne. Non c'è una una ricorrenza in cui tu o loro non vi auguriate delle buone feste... Ma è giunto il momento. C'è un'eredità da portare avanti".

"Ti dissi anni fa che avrei mantenuto la promessa fatta a Pablo. Ho giurato che avremmo ci avremmo provato e avremmo realizzato il miglior finale per il decimo capitolo della saga! Lo dico con il cuore... Ma devi tornare. Non lasciare questo vuoto nel franchise, tu giochi un ruolo davvero importante. Hobbs non può essere interpretato da nessun altro. Spero che ti saprai dimostrare all'altezza e potrai compiere il tuo destino" ha poi concluso.

Come risponderà The Rock? Tornerà a vestire i panni di Hobbs in Fast & Furious 10?