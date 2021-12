Fast & Furious 10: Universal annuncia la nuova data di uscita del film

Fast & Furious 10 arriverà nelle sale un po' più tardi rispetto a quanto previsto: il film ha infatti una nuova data di uscita fissata al 19 maggio 2023.

Universal aveva in precedenza annunciato un debutto nei cinema a partire dal 7 aprile 2023, preferendo ora invece farlo slittare di oltre un mese.

Lo studio, oltre a cambiare la data prevista per la distribuzione di Fast & Furious 10, ha annunciato inoltre che sfrutterà il vuoto lasciato dallo spostamento della nuova avventura della saga per lanciare un lungometraggio animato il 24 marzo 2023.

Per ora Universal non ha svelato alcun dettaglio del progetto, realizzato dallo studio che ha portato al successo Shrek, sottolineando solo che si tratterà di un "evento".

Fast & Furious 9 - The Fast Saga è arrivato in estate nei cinema ottenendo a livello globale 726 milioni di dollari in un'annata non particolarmente positiva per gli incassi del settore.

Il prossimo capitolo della storia di Dom Toretto sarà nuovamente diretto da Justin Lin e nel cast ci saranno Vin Diesel, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Ludacris e altri membri della famiglia di "Fast".