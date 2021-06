Fast & Furious 10 e 11 saranno girati uno dopo l'altro

Le riprese di Fast & Furious 10 e 11 si svolgeranno senza pause tra i due capitoli, come ha confermato il regista Jutin Lin durante una recente intervista.

Il filmmaker ha parlato dei progetti legati alla saga action in occasione dell'arrivo dell'atteso nono capitolo delle avventure di Dominic Toretto e della sua famiglia.

Justin Lin ha spiegato a ComicBook: "Fast & Furious 10 e l'undicesimo capitolo verranno realizzati uno dopo l'altro. L'obiettivo è farli uscire nel febbraio 2023 e nel febbraio 2024".

Il filmmaker ha aggiunto "Dovevamo distribuire questo film un anno fa, prima della pandemia. Quindi immagino che la differenza è che ora stiamo già lavorando da un anno alla pre-produzione di Fast 10. E quindi sto realizzando queste interviste ed è bizzarro perché devo tornare a parlare di Fast 9. Sto festeggiando l'uscita del nono film, ma ho ancora tanto da celebrare".

Nei prossimi film i protagonisti dovrebbero essere impegnati in nuove avventure in vari continenti, ma i dettagli del futuro dell'adrenalinica saga non sono ancora stati annunciati. In futuro verranno inoltre girati due spinoff: un sequel di Hobbs & Shaw e un film al femminile scritto da Nicole Perlman, Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet.

In Fast & Furious 9 - The Fast Saga Dom Toretto, interpretato da Vin Diesel, conduce una vita tranquilla con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, pur essendo consapevoli che il pericolo è sempre dietro l'angolo. Una minaccia costringerà quindi Dom a confrontarsi con i peccati del passato se vuole salvare chi ama. La sua crew unirà le forze per interrompere un piano in grado di distruggere il mondo portato avanti dall'assassino più preparato e il guidatore più bravo che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello di Dom, Jakob (John Cena). I protagonisti compieranno un viaggio intorno al mondo che li porterà da Londra a Tokyo, dall'America Centrale a Edimburgo, senza dimenticare un bunker segreto in Azerbaijan e le strade di Tbilisi.

Fast & Furious 9 potrà contare su un cast composto da Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole. La regia è stata affidata ancora una volta a Justin Lin.