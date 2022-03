Fast & Furious 10: Daniela Melchior nel cast del film

L'attrice Daniela Melchior, dopo il successo ottenuto con The Suicide Squad, farà parte del cast di Fast & Furious 10,

Nel cast di Fast and Furious 10 potrebbe esserci anche Daniela Melchior, una delle star di The Suicide Squad: Missione Suicida.

Attualmente non sono trapelate indiscrezioni riguardante la parte affidata all'attrice

Per ora la produzione non ha svelato alcun dettaglio riguardante la trama di Fast & Furious 10 e Daniela Melchior sarà uno dei nuovi arrivi nel franchise action insieme a Jason Momoa, che interpreterà uno dei villain.

Il protagonista sarà ancora una volta Vin Diesel, mentre alla regia sarà impegnato Justin Lin. Nel cast ci saranno anche Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kang.

Universal ha già fissato la data di uscita del film per il 19 maggio 2023.

Daniela Melchior, prossimamente, farà parte del cast di Marlowe, thriller con star Liam Neeson, e di Assassin Club accanto a Henry Golding, Sam Neill e Noomi Rapace. Tra i progetti in cui ha recitato ci sono anche gli show Valor Da Vida, A Herderia e Massa Fresca.