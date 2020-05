Fast and Furious: ecco perché Paul Walker accettò di girare il film

Durante una conferenza stampa Paul Walker dichiarò di aver accettato di girare Fast and Furious quasi esclusivamente a causa di un film del 1997 con Al Pacino e Johnny Depp: Donnie Brasco. Paul Walker è stato il primo attore ad essere scritturato, per Vin Diesel è stata necessaria un po' più di persuasione, l'attore infatti ha accettato soltanto dopo aver apportato diverse modifiche alla sceneggiatura.

Donnie Brasco uno dei suoi film preferiti in assoluto, pensava che il ruolo di un poliziotto sotto copertura* fosse una gran bella trovata cinematografica e un giorno avrebbe voluto interpretare un personaggio di questo genere. Quando gli si presentò l'occasione la colse al volo e il risultato fu Fast and Furious.

Il film non venne accolto positivamente dalla critica nel lontano 2001 ma consolidò il successo, di livello internazionale, di Vin Diesel e Paul Walker. Il franchise di Fast and Furious continua tutt'oggi a trovare successo nei cinema di tutto il mondo, grazie alla fedeltà dei fans. Dopo la perdita di Walker la comunità che circonda questo franchise ha dimostrato quanto un personaggio inventato possa toccare da vicino la vita di milioni di persone.

Negli anni la saga si è trasformata continuamente mettendo insieme un'incredibile cast d'azione in cui figurano, fra gli altri, icone del cinema come Dwayne Johnson, Jason Statham e Kurt Russell. Inoltre, a partire dal quarto film, la serie muta in parte le sue caratteristiche principali non proponendo più soltanto le corse con le auto come tema centrale, ma aggiungendo elementi che l'avvicinano sempre più al filone dei film di spionaggio.