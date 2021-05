Fast and Furious 9, boxoffice internazionale da record per il nuovo film della saga

Grande successo al boxoffice internazionale per Fast and Furious 9, il nuovo capitolo della saga con Vin Diesel che in alcuni paesi è già arrivato al cinema.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga sta già vincendo la corsa al boxoffice internazionale, conquistando i botteghini di diversi paesi con dei numeri da record per il post-pandemia.

Locandina di Fast & Furious 9 - The Fast Saga

In un mondo che si sta pian piano riabituando all'esperienza della sala cinematografica, la saga di Fast & Furious è sicuramente un'ottima scelta per accogliere di nuovo gli spettatori sul grande schermo nella stagione estiva (in America il Memorial Day segna ufficialmente l'inizio della nuova stagione cinematografica).

Ma è oltreoceano che F9 ha già debuttato, e sta facendo registrare cifre record: con 127 milioni di dollari già incassati, e una stima di altri 33 milioni in arrivo quest'oggi (arrivando dunque ad almeno 160), il film con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster potrebbe facilmente ottenere il record per il maggior debutto internazionale dall'inizio della pandemia.

In Cina soltanto, come riporta anche Variety, sono stati rilevati incassi da 105 milioni di dollari, diventando facilmente la più grande apertura nell'era COVID. Inoltre, considerato l'andamento, è facile che questa possa diventare la migliore aperture di un film targato Universal Pictures, seconda solo all'ottavo capitolo della stessa saga.

Per quanto riguarda gli altri mercati, in Corea sono stati contati 7.7 milioni di dollari, in Russia 6.4, 5.5. nel Medio Oriente e 2.2 a Hong Kong.

E intanto, sebbene quantitativamente non ci sono molti termini di paragone al momento, si può comunque dire che Fast and Furious 9 stia dominando la gara, visto che il debutto internazionale di Godzilla vs. Kong di Warner Bros. si è fermato a quota 121 milioni (in 38 paesi).