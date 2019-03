Fast & Furious 6 su Netflix in streaming da oggi

Nuovo mese, nuovo catalogo ricco di novità per gli appassionati dell'adrenalina: Fast & Furious 6 arriva in streaming su Netflix a partire da oggi! Il film è il terzo capitolo più di successo della saga ormai storica.

Il sesto film è arrivato nelle sale nel 2013 con la regia di Justin Lin, che ha diretto già quattro capitoli del franchise e porterà nelle sale anche i prossimi Fast & Furious 9 e 10. In Fast and Furious 6, già disponibile su Netflix, dopo aver compiuto la rapina a Rio sgominando l'impero di un boss malavitoso e lasciando la loro squadra con 100 milioni di dollari, Dom Toretto e Brian O'Conner sembrano svaniti nel nulla. Col tempo però, il non poter tornare a casa e la latitanza finiranno per render loro la vita impossibile. Intanto Hobbs segue il caso di un'organizzazione di violenti piloti mercenari in 12 paesi, il cui capo è affiancato da uno spietato braccio destro, che si rivela essere la donna amata da Dom, che credeva morta: Letty. L'unico modo per fermare questa pericolosa organizzazione, è quello di sfidarli e batterli sulla strada: così Hobbs propone a Dom di rimettere insieme la sua squadra speciale di Londra. In cambio, i due verranno assolti da tutti i loro crimini e potranno tornare a casa dalle loro famiglie.

Le riprese del film sono state effettuate tra la Gran Bretagna (Londra, Liverpool e Glasgow) e la Spagna (Tenerife), con le ultime giornate direttamente a Los Angeles. Fast & Furious 6 ha incassato la bellezza di 788 milioni di dollari in tutto il mondo, la saga in generale ha portato nelle casse oltre 5 miliardi di dollari, diventando uno dei franchise più di successo della storia. Questa pellicola, inoltre, è l'ultima in cui appare Paul Walker ancora in vita: l'attore, venuto a mancare in un incidente stradale nel novembre del 2013, appare anche in Fast & Furious 7 ma - non avendo terminato le riprese - la produzione ingaggiò i suoi fratelli Cody e Caleb come controfigure.

Il film con Vin Diesel è una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.