Fast & Furious 10: Alan Ritchson nel cast del film

Fast and Furious 10 sembra aver trovato un altro dei suoi protagonisti: Alan Richson sarebbe infatti stato coinvolto nel nuovo capitolo della saga action.

Il ritorno delle adrenaliniche avventure nelle sale è previsto per il 19 maggio 2023 e le riprese sono attualmente in corso anche in Italia.

Alla regia di Fast & Furious 10 c'è Louis Leterrier che ha sostituito Justin Lin, che ha abbandonato il progetto, rimanendo però coinvolto come produttore.

Tra gli interpreti del film con star Vin Diesel dovrebbe ora esserci anche Alan Ritchson, recentemente reduce del successo della serie Reacher prodotta da Amazon. Il progetto tratto dai romanzi di Lee Child ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione grazie agli ottimi dati di ascolto. L'attore ha poi stretto un accordo con lo studio che prevede la realizzazione di tre film con ruoli da protagonista. Ritchson, inoltre, ha recitato in Ordinary Angels con Hillary Swank e ha scritto e diretto Dark Web: Cicada 3301.

Tra i nuovi arrivi nel mondo di Fast and Furious ci saranno inoltre quelli di Jason Momoa, che sta condividendo numerose foto e qualche video realizzati a Roma durante le pause delle riprese, e Daniela Melchior, che ha recitato nella parte di Ratcatcher 2 in The Suicide Squad: Missione Suicida.