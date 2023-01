Fargo 5, Lukas Gage di Euphoria si aggiunge al cast della serie

La quinta stagione di Fargo è in fase di lavorazione, e vanta adesso una new entry già abbastanza conosciuta nel panorama televisivo: Lukas Gage, star di Euphoria e The White Lotus, è ufficialmente nel cast della serie.

Sono ormai lontani i tempi in cui Lukas Gage si sentiva prendere in giro dal regista snob di turno... L'attore, già apparso in diverse serie tv di successo come le acclamate Euphoria e The White Lotus di HBO e Love, Victor di Hulu/Disney+, sta per debuttare in un altro show molto amato da pubblico e critica: la serie tv di FX ideata da Noah Hawley, Fargo, giunta alla sua quinta stagione.

Gage interpreterà un personaggio di nome Lars Olmstead in quello che da Variety è descritto come ruolo ricorrente. Il ragazzo si aggregherà dunque ai già annunciati Juno Temple, Joe Keery, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh, Richa Moorjani, Lamorne Morris, Sam Spruell, Jessica Pohly, Nick Gomez e David Rysdahl.

"Ambientata nel 2019, quando un rapimento non è un rapimento, e forse tua moglie non è tua moglie?" recita la misteriosa sinossi della nuova stagione di Fargo. Non morite già di curiosità?