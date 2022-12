Fantozzi: la versione restaurata in 4K su Infinity+ per i 90 anni dalla nascita di Paolo Villaggio

Infinity+ celebra i 90 anni dalla nascita di Paolo Villaggio con l'edizione restaurata in 4K di Fantozzi di Luciano Salce.

Il prossimo 30 dicembre ricorrerà il 90esimo anniversario della nascita dell'amato attore, scrittore, comico e sceneggiatore Paolo Villaggio e, per l'occasione, Infinity+ propone la visione della versione restaurata in 4k del cult del cinema italiano Fantozzi.

Diretto da Luciano Salce e interpretato da Paolo Villaggio e Anna Mazzamauro, che per la sua interpretazione ha ottenuto una candidatura ai Nastri d'argento come miglior attrice non protagonista nel 1976, è il primo e indimenticabile film della saga che vede protagonista il celebre ragionier Ugo Fantozzi, personaggio nato dalla penna dello stesso Villaggio.

Ormai entrato nell'immaginario collettivo, la sua tragicomica esistenza è perennemente perseguitata dalla mala sorte, simboleggiata dalla nuvola degli impiegati che nei momenti peggiori lo segue per ricordargli la sua sfortuna.

Il restauro di Fantozzi rientra nell'impegno di Infinity+ di valorizzare il grande cinema italiano e di renderlo accessibile a un pubblico sempre più ampio, che avrà così l'occasione di riscoprire, o scoprire per la prima volta, un film cult amato da tutte le generazioni. Tra i titoli attualmente restaurati da Infinity+ figurano Borotalco di Carlo Verdone, Mediterraneo di Gabriele Salvatores, L'Allenatore nel Pallone di Sergio Martino, I Laureati di Leonardo Pieraccioni, 7 Chili in 7 Giorni di Luca Verdone, Tutta Colpa del Paradiso di Francesco Nuti e L'Anatra all'Arancia di Luciano Salce - tutti disponibili in versione restaurata su Infinity+.

Il restauro in 4k di Fantozzi è stato realizzato da Fondazione Cineteca di Bologna in collaborazione con RTI-Mediaset e Infinity+ a partire dai negativi camera e suono originali, presso il laboratorio L'Immagine Ritrovata.