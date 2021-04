Fantozzi va in pensione e Le casalingue: il film e la location della scena "hot"

Sebbene si conosca la location della scena erotica presente in Fantozzi va in pensione, le origini del film intitolato Le casalingue sono ancora incerte.

In Fantozzi va in pensione, un film del 1988 con Paolo Villaggio diretto da Neri Parenti, è presente una celebre scena "hot", quella de Le casalingue, che è diventata cult e ha catturato l'attenzione di migliaia di fan nel corso dei decenni. Nella sequenza i coniugi Fantozzi vanno al cinema e per sbaglio incappano in una pellicola porno dal titolo "Le Casalingue". Ma di che film si tratta? E dove è stata girata questa scena?

Paolo Villaggio in una scena di Fantozzi va in pensione

Apparentemente, i titoli della pellicola hot presenti nella scena appartengono ad un vero film porno intitolato Hard Soap, Hard Soap, girato nel 1977: vengono citati tre attori, John Holmes e Lauren Dominique, entrambi scomparsi prematuramente, e Candida Chambers, pseudonimo di Candida Royalle, deceduta nel 2015.

La sequenza in questione però non è presente in Hard Soap, Hard Soap e quindi potrebbe essere stata girata appositamente per il film di Fantozzi anche se questo aspetto non è mai stato chiarito né da Villaggio né dal regista della pellicola.

La scena in cui i coniugi Fantozzi vanno a vedere il film pornografico, in cui si vede una donna con il sedere scoperto portare la colazione a letto ad un uomo, è stata girata all'interno del Cinema Splendid, a Roma, che all'epoca era un vero cinema a luci rosse.

Fantozzi va in pensione si distingue dai precedenti capitoli soprattutto per la tematica di fondo: le peripezie affrontate dal ragioniere non si svolgono più nel suo luogo di lavoro e assumono una connotazione più privata volta a rappresentare gli umori, i disagi e le preoccupazioni dei neopensionati.