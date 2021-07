Fantozzi: Italia Inghilterra rivive nella scena cult alla vigilia della finale (VIDEO)

Questa sera andrà in onda Italia Inghilterra, finale degli Europei che potrebbe consentire all'Italia di Roberto Mancini di stringere il suo primo trofeo dai Mondiali del 2006. A questo proposito, viene spontaneo pensare a Fantozzi: ricordate qual è l'immancabile kit del vero tifoso nell'immaginario del cinema tricolore? A darci una mano ci pensa nientepopodimeno che il mitico ragioniere interpretato da Paolo Villaggio.

Un primo piano di Paolo Villaggio in Fantozzi (1975), diretto da Luciano Salce

Questa sera, tutti gli italiani saranno incollati a guardare la TV come Ugo Fantozzi ne Il secondo tragico Fantozzi, secondo film della saga diretta da Luciano Salce. La pellicola in questione contiene una scena cult durante la quale Fantozzi prepara la serata con religiosa attenzione per assistere alla partita Inghilterra-Italia a Wembley, in quel caso utile per la qualificazione ai Mondiali. Indimenticabile la voce narrante: "Sabato 18 alle ore 20.25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia valevole per le qualificazioni della coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile: calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero".

Tutto va bene, escludendo le incursioni di Pina e della figlia Mariangela, intenta a fare le prove per il vestito della comunione, fino a quando arriva la telefonata inattesa del collega Filini, che gli ricorda di recarsi all'incontro con il professor Guidobaldo Maria Riccardelli per assistere all'ennesima proiezione del film La corazzata Potemkin. "Per me, La corazzata Potemkin è una cagata pazzesca" dirà infastidito il ragioniere, accolto da una ovazione generale.

Oggi, però, Italia-Inghilterra non è l'unico evento sportivo in cui è coinvolto un italiano. A misurarsi contro Djokovic sul terreno di Wimbledon, infatti, sarà Matteo Berrettini. La finale di Wimbledon 2021 sarà disponibile in chiaro su TV8 a partire dalle ore 15. La partita di calcio al Wembley Stadium, invece, si terrà davanti a 60mila spettatori. Gli Azzurri di Mancini proveranno a conquistare un trofeo che manca dal 1968.