I Fantastici 4: Gli Inizi, Vanessa Kirby scherza su Pedro Pascal: “Anche i suoi rutti sono fantastici”

Manca sempre meno all'arrivo di I Fantastici 4: Gli Inizi, l'atteso reboot Marvel diretto da Matt Shakman, e il cast ha iniziato a promuovere il film con apparizioni pubbliche. Tra queste, una delle più divertenti ha visto protagonisti Pedro Pascal e Vanessa Kirby, che interpreteranno rispettivamente Reed Richards (Mr. Fantastic) e Sue Storm (la Donna Invisibile), ospiti del programma radiofonico Going Home with Sam and Danni, in onda su BBC Radio 1.

Durante la chiacchierata, i due attori hanno risposto ad alcune domande inviate da giovani ascoltatori. La leggerezza e il tono giocoso dell'intervista hanno permesso di intravedere la forte complicità tra i due, costruita sul set del film Marvel.

Una domanda insolita e una risposta inaspettata

Tra le varie domande spicca quella di Penelope, 9 anni, che ha chiesto a Pedro Pascal: "Tutto di te è fantastico, anche i tuoi rutti?". La domanda ha provocato una vera e propria ondata di risate in studio. Vanessa Kirby, senza perdere il ritmo, ha risposto con entusiasmo: "Oh sì, i tuoi rutti sono fantastici". Pascal, colto alla sprovvista, ha provato a replicare ma è stato sopraffatto dalle risate.

Il cast di The Fantastic 4

Il momento, diventato virale in rete, ha conquistato il pubblico e mostrato un lato umano e spontaneo dei due attori, già amatissimi dai fan per i loro ruoli in cinema e serie TV.

Fantastic Four: First Steps segna l'introduzione ufficiale del celebre team nel Marvel Cinematic Universe. Il film sarà ambientato in una realtà alternativa rispetto agli altri film Marvel, ma fungerà da ponte per i prossimi capitoli del franchise, compresi i futuri film degli Avengers.

The Fantastic Four: First Steps - Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Joseph Quinn in un'immagine

Il cast include anche Joseph Quinn nei panni della Torcia Umana, Ebon Moss-Bachrach come La Cosa, oltre a Julia Garner, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser e Ralph Ineson in ruoli ancora non del tutto svelati. L'uscita è fissata per il 25 luglio 2025, e l'aspettativa è già altissima.

Il siparietto radiofonico tra Kirby e Pascal ha dimostrato come l'alchimia tra gli attori non sia solo sullo schermo. Ed è proprio questa intesa che potrebbe rendere il nuovo film sui Fantastici Quattro uno dei più riusciti della prossima fase Marvel.