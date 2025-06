I Fantastici 4: Vanessa Kirby è incinta come Sue Storm, l'attrice svela il pancione sul red carpet

Vanessa Kirby è incinta e ha svelato il suo pancione sul red carpet del CCXP Mexico, Convention annuale dedicata al mondo dei cinecomic, dove sono state mostrate alcune sequenze del suo prossimo film, I Fantastici 4: Gli Inizi.

Curiosamente, sebbene fosse stato nascosto dai trailer iniziali, anche il suo personaggio sul grande schermo, Sue Storm alias La Donna Invisibile, è incinta nel corso degli eventi raccontati dalla pellicola. Kirby ha sfilato con un abito blu scintillante aderente di Schiaparelli e sandali neri. Mentre posava per le fotografie, cullava il suo pancione.

Kirby sta attualmente frequentando il giocatore di lacrosse in pensione Paul Rabil. I due hanno reso pubblica la loro relazione su Instagram nel novembre 2023.

I Fantastici 4: Vanessa Kirby sul red carpet del CCXP Mexico

Come è sbocciato l'amore tra Vanessa Kirby e Paul Rabil

The Fantastic Four: First Steps - Pedro Pascal, Vanessa Kirby durante il Comic-Con 2024

In quell'occasione, Rabil aveva postato una serie di foto della coppia insieme, scrivendo nella didascalia: "Dal primo momento in cui ci siamo incontrati a Des Moines, in giro per il mondo e ritorno, la vita è di gran lunga migliore, più utile e più bella con te". La coppia pare abbia iniziato a frequentarsi nell'ottobre 2022 a New York.

Vanessa Kirby è Sue Storm nel trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Ad aprile, Kirby aveva postato su Instagram una serie di foto romantiche della coppia in vacanza nelle Indie Occidentali. "Che bel momento lontano per fermarsi un attimo ad apprezzare le persone che ami di più", aveva scritto nella didascalia, condividendo scatti di lei e Rabil innamorati.

Tornando a I Fantastici 4: Gli Inizi, sembra che gli eventi raccontati nel film saranno ambientati su Terra-828, una realtà alternativa a quella del Marvel Cinematic Universe, che invece è ambientata su Terra-616. Quella del film in uscita al cinema il 25 luglio, come sapranno già i più attenti, è una Terra che non è stata mai menzionata all'interno del MCU.