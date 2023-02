Fantastici 4, Penn Badgley sarà Reed Richards? "Non posso confermare nè smentire"

L'attore protagonista della serie thriller You sembrerebbe essere in lizza per il ruolo di Reed Richards nel reboot Marvel Studios dei Fantastici 4.

Sono ormai mesi che continuano a intensificarsi le voci attorno al possibile casting di Reed Richards aka Mr. Fatastic, uno dei pilastri dei Fantastici 4. Anche Penn Badgley, protagonista del thriller Netflix You, sembrerebbe essere tra i favoriti per ottenere la parte.

L'attore ha però risposto ai rumor in maniera alquanto criptica: "Non posso rivelarlo. Non posso confermare nè smentire. Forse ho incontrato Kevin Feige, ma non in questo contesto. Potrei averlo incontrato anni fa, non ne sono sicuro".

Un atteggiamento che per molti fan ha ricordato quello alquanto vago di Andrew Garfield che per mesi ha negato il suo coinvolgimento in Spider-Man No Way Home salvo poi essere presente in grande stile.

Fantastic Four: Matt Shakman svela quando inizieranno le riprese del reboot

Sulle voci del casting è intervenuto di recente anche il regista Matt Shakman, spiegando come al momento non ci sia nulla di confermato. Oltre a Penn Badgely anche nomi come Ryan Gosling, Adam Driver e Dev Patel sono finiti tra i papabili per il ruolo di Reed Richards.

Il reboot Marvel Studios sarà una parte integrante del futuro dell'MCU e uscirà nelle sale nel 2025, lo stesso anno di Avengers: Kang Dynasty. Per molti nuovi annunci in merito verranno fatti al ridosso del San Diego Comic Con di quest'anno.