I Fantastici 4: Gli Inizi, primo sguardo a un misterioso villain della squadra nella nuova anteprima

Un nuovo spot appena diffuso online per I Fantastici 4: Gli Inizi è stato diffuso online e ci mostra per la prima volta la Prima Famiglia Marvel alle prese con un altro misterioso villain che invaderà il loro mondo a quanto pare, oltre ai già visti Galactus e Silver Surfer.

Stiamo parlando di Giganto, l'arma principale dell'Uomo Talpa e il primo nemico che hanno affrontato sulle pagine dei fumetti storici della Marvel. Quello nello spot sembra quasi un pannello del fumetto portato in vita e, anche se siamo sicuri che ci sia stato un'abile operazione di montaggio, è chiaramente un filmato tratto dal film che è stato riutilizzato per questo promo.

Da mesi si vocifera che I Fantastici 4: Gli Inizi si aprirà con un lungo flashback delle numerose battaglie che la squadra ha affrontato fino al momento in cui comincia la storia (ricordiamo che i Fantastici Quattro hanno acquisito i loro superpoteri da quattro anni quando il film si apre), e probabilmente Giganto sarà una di queste.

Chi sono l'Uomo Talpa e Giganto nei fumetti Marvel

I Fantastici 4: Gli Inizi, La Cosa e il robot HERBIE

È un modo intelligente per i Marvel Studios di mostrare ciò che questi eroi possono fare in un montaggio che ricorda le avventure passate e stabilisce meglio le loro numerose vittorie prima di affrontare un nemico insormontabile come Galactus, che nella pellicola sarà interpretato da Ralph Ineson.

Vanessa Kirby è Sue Storm nel trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Nei fumetti, Giganto era uno dei tanti mutanti devianti che vivevano sull'Isola dei Mostri. L'Uomo Talpa lo rese suo servo e lo usò per attaccare le centrali atomiche di tutto il mondo. I Fantastici Quattro andarono a indagare, spingendo l'Uomo Talpa a scatenare Giganto contro gli eroi nel bel mezzo di New York.

Anche se non è stato confermato, Paul Walter Hauser dovrebbe interpretare l'Uomo Talpa del MCU e non ha fatto altro che parlare bene della sua esperienza sul set del film: "Posso dire che per il poco tempo che sono stato sul set, stanno facendo davvero un bel film", ha detto all'inizio di quest'anno. "È un film Marvel intelligente e chic che ha come tema principale quello della famiglia. E credo che ci vi innamorerete davvero di questi personaggi".